Brighton - Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Brighton ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brighton - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ferdi Kadıoğlu kadroda mı?
FERDİ KADIOĞLU KADRODA MI?
Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan ve bu sezon etkili bir performans gösteren Ferdi Kadıoğlu'nun Crystal Palace karşısında kadroda olması beklenmiyor. Yaşadığı sakatlıktan dolayı tedavisine devam edilen genç oyuncunun, önümüzdeki hafta sahalara döneceği tahmin ediliyor.
BRİGHTON - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Brighton - Crystal Palace maçı 15 Aralık Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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