Galatasaray'da kritik hafta! Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'İn 14. haftasında Eyüpspor karşısında berabere kalarak yara alan Galatasaray, zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Beşiktaş-Fenerbahçe maçının oynanacağı 15. haftada Sivasspor derbisine konuk olacak sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında 3 puanın sahibi olmak istiyor. Peki, Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde 3 sezondur başarılı bir grafik yakalayan Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Eyüpspor karşısında aldığı 2-2'lik beraberlikle zirve yarışında yara alan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş-Fenerbahçe maçının oynanacağı haftada hata yapmak istemiyor. Peki, Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanada? SİVASSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelecek Sivasspor-Galatasaray maçı 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da 4 Eylül Stadyumu'nda başlayacak. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı olarak verilecek.

GALATASARAY'DA HEDEF MUTLAK GALİBİYET

Okan Buruk yönetiminde iki şampiyonluk elde eden Galatasaray, 2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonunu da birinci sırada tamamlayarak, şampiyon olmak istiyor. Bu sezon oynadığı 14 maçta da kaybetmeyen Galatasaray, Sivasspor karşısında da galibiyet alarak yoluna devam etmek istiyor.

GALATASARAY'IN EKSİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Eyüpspor maçında Abdulkerim Bardakcı'nın sol arka bileğinden sakatlanması sonrası önemli bir kayıp yaşayan Galatasaray'da eksikler dikkat çekiyor. Kaan Ayhan'ın eksikliğinde Metehan Baltacı'ya şans veren Okan Buruk'un Sivasspor karşısında nasıl bir çözüm bulacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.