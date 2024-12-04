Ümraniyespor-Isparta 32 Spor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Ümraniyespor ile Isparta 32 Spor karşı karşıya gelecek. Kupa yarışında yapılan kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Ümraniyespor-Isparta 32 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ÜMRANİYESPOR-ISPARTA 32 SPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ümraniyespor-Isparta 32 Spor 5 Aralık Perşembe günü saat 13.00'de oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı olarak verilecek.
ÜMRANİYESPOR-ISPARTA 32 SPOR MAÇI CANLI İZLE
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