Ümraniyespor-Isparta 32 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası maçı canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. Tur maçında Ümraniyespor-Isparta 32 Spor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor-Isparta 32 Spor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.12.2024- 10:01 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024- 10:01