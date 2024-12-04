Gaziantep FK-Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası maçı canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. Tur maçında Gaziantep FK-Batman Petrolspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK-Batman Petrolspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.12.2024- 12:01