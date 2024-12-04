Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine sayılı günler kaldı | Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş Fenerbahçe maçına sayılı günler kaldı. Ligin 15. haftasında karşı karşıya gelecek iki takımda hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların ev sahipliği yapacağı maç Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Şampiyonluk yolunda puan kaybetmek istemeyen Fenerbahçe ile çıkış arayan Beşiktaş arasında nasıl bir mücadele olacağı merakla bekleniyor. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Trendyol Süper Lig'de 15. haftasında kötü gidişata son vererek taraftarına derbide 3 puan hediye etmek isteyen Beşiktaş ile zirveyle olan puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bu kritik derbi öncesi her iki takımda hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda başlayacak. Taraftarların maça ilgisinin yoğun olması beklenirken, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı bilet fiyatları belli oldu. İşte siyah beyazlıların açıkladığı bilet fiyatları:

Loca 172: 30.000 TL

Loca 162: 30.000 TL

VIP 100: 22.000 TL

VIP 101-126: 19.000 TL

Doğu Alt 115-116 Blok: 4.450 TL

Batı Alt 102-125 Blok: 4.450 TL

Doğu Alt 114-117 Blok: 3.950 TL

Batı Alt 103-124 Blok: 3.500 TL

Doğu Alt 113-118 Blok: 3.500 TL

Batı Üst 430-401 Blok: 3.250 TL

Batı Üst 429-402 Blok: 2.800 TL

Batı Üst 428-403 Blok: 2.400 TL

Doğu Üst Tüm Bloklar: 1.950 TL

Güney Alt Tüm Bloklar: 950 TL

Güney Üst Tüm Bloklar: 900 TL

Kuzey Alt Tüm Bloklar: 900 TL

Kuzey Üst Tüm Bloklar: 850 TL

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ SON DAKİKA GELİŞMELER

Hatayspor maçı öncesi Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası sonrası başkan olarak göreve gelen Hüseyin Yücel, olağanüstü seçim kararı aldı. Derbi maçı öncesi yaşanan gelişmeler gündem olaya devam ederken, bu durumun Fenerbahçe derbisine nasıl yansıyacağı ise merakla bekleniyor. Serdar Topraktepe yönetiminde maça çıkması beklenen Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında galibiyet alarak taraftarlarına moral vermek istiyor.

Süper Lig'in son haftalarında aldığı farklı skorlarla Galatasaray ile puan farkını 3'e düşüren Fenerbahçe'de hedef galibiyet olarak belirlendi. Beşiktaş karşısında hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda derbi galibiyeti alarak iddiasını güçlendirmek istiyor.