UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Karadağ ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Karadağ ile Türkiye karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karadağ - Türkiye maçı 19 Kasım Salı günü 22.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ve TV 8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

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