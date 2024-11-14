Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'nda Benin ile Nijerya karşı karşıya geldi. İki takım, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
Benin'in golü 16. dakikada Mohamed Tijani'den gelirken, Nijerya'nın golünü 81. dakikada Galatasaray'ın dünya yıldızı Victor Osimhen kaydetti.
Nijerya forması giyen Fenerbahçe'nin yıldızı Bright Osayi-Samuel ise yedek kulübesinde başladığı maçın 82. dakikasında oyuna dahil oldu.
Nijerya bu sonuçla puanını 11'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Puanını 7'ye çıkaran Benin ise 2. sırada yer aldı.