Kartal'da çifte ayrılık! Menajeri İstanbul'a geliyor
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G.Saray'dan Jelert kararı! G.Saray'dan Jelert kararı! 23:50
F.Bahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi! F.Bahçe'de İsmail Yüksek gelişmesi! 23:50
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Dev derbi F.Bahçe'nin! Dev derbi F.Bahçe'nin! 23:50
G.Saray ocakta bombayı patlatıyor! G.Saray ocakta bombayı patlatıyor! 23:50
Mourinho eski yıldızını istiyor! Transferde İtalyan devi rakip oldu Mourinho eski yıldızını istiyor! Transferde İtalyan devi rakip oldu 23:50
Kartal'dan transfer harekatı! Gio istedi yönetim harekete geçti! Kartal'dan transfer harekatı! Gio istedi yönetim harekete geçti! 23:50