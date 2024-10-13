TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat, 116. bölümü ile izleyicilerinin karşısına çıkacak. Son bölümüyle büyük beğeni ve merak odağı haline gelen Teşkilat, yeni bölümde de Ömer, Zehra ve Neslihan'ın bambaşka maceralarını konu edecek. İşte Teşkilat 116. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

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TEŞKİLAT 116. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 116. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 116. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 116. yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Herkesin peşinde olduğu çantayı ele geçiren Altay bir kaçış yolu arar. Artık amacı çantayı Neslihanlara ulaştırmaktır. Neslihanlar, Altay'dan iz bulmaya çalışırken Altay da ne pahasına olursa olsun çantayı korumak için bir kez daha kendini tehlikeye atacaktır.

Selen'in bıraktığı mesajı bulan Neslihan ve ekibi çantanın öneminin bir kez daha farkına varır. Neslihan çantayı düşmandan geri almak isterken aynı zamanda Altay'ı kurtarmak için elinden geleni yapar.

Hamdi'nin rakiplerine karşı yaptığı hamleyle Korkut, kendini tehlikenin içinde bulur. İşler ters gittiği an görevini de riske atılacağını bilen Korkut tedirgin olsa da soğukkanlılığını korumaya çalışır.

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TEŞKİLAT 116. bölüm fragmanı izle