Rayo Vallecano - Osasuna maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? | İspanya La Liga canlı izle

İspanya La Liga'da heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Rayo Vallecano ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.09.2024- 14:50 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024- 14:50