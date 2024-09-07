BIIK Shymkent - Galatasaray CANLI İZLE (UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi) | A SPOR CANLI

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, A Spor'un canlı olarak yayınladığı maçta UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Kazakistan temsilcisi BIIK Shymkent ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.09.2024- 19:55 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024- 20:33