Valencia - Villarreal maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Valencia ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Valencia - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.08.2024- 16:47