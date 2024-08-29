Leicester City - Aston Villa maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Leicester City - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.08.2024- 12:39