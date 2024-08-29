Lazio - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Lazio - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lazio ile Milan karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Lazio - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.08.2024- 15:58