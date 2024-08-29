Bologna - Empoli maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Bologna ile Empoli karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Bologna - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.08.2024- 13:45