Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Atalanta, UEFA Süper Kupa final maçında karşı karşıya geliyor.
Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
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REAL MADRID - ATALANTA MAÇI 11'LERİ:
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Bellingham, Fede Valverde; Vinicius, Mbappé, Rodrygo
Atalanta: Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Pasalic, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman
REAL MADRİD - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Real Madrid - Atalanta maçı 14 Ağustos Çarşamba günü TSİ ile 22.00'da başladı. Dev final karşılaşması TRT 1ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.