Real Madrid'e transfer olan dünyaca ünlü Fransız futbolcu Kylian Mbappe, İspanyol devi için sağlık kontrolünden geçti.

Öte yandan Mbappe'nin imza töreninde 85 bin kişilik Santiago Bernabeu'nun tam kapasite dolu olması bekleniyor.

HER YER 9 NUMARA

Tam kapasiteyle gerçekleşecek imza töreninin kulüp tarihine geçeceği belirtiliyor. Öte yandan Mbappe'nin eflatun beyazlı takımda 9 numarayı giyeceğinin açıklanmasının ardından forma satışları da hız kazandı. Real Madrid taraftarları formalarının arkasına 9 numara Mbappe yazdırmaya başladı. Satışa çıkarılan formalar da yok satıyor. İmza töreni için de Fransız yıldıza ait birçok özel taraftar ürününün satışa sunulacağı aktarıldı. Tören tüm dünyada canlı yayınlanacak.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Kylian Mbappe'nin imza töreni için hazırlıklar son sürat devam ediyor. Paylaşılan fotoğraflarda hem saha üzerinde hem de tribünlerde çalışmalar yapıldığı bildirildi. Santiago Bernabeu Stadı'ndaki tarihi tören öncesi dev bir sahnenin kurulduğu ifade edildi. Adeta bir konser gibi hazırlanan imza törenine dev tırlar ve konteynerlerin malzemeler taşıdığı aktarıldı.

FORMASI 170 EURO

İspanya ve tüm dünyada Real Madrid'i yakından takip eden taraftarlar Kylian Mbappe formalarına hücum ediyor. Mbappe'nin 9 numaralı formaları 170 eurodan satılıyor. Taraftarlar için ayrıca üretilen formalar ise 120 eurodan satışa sunuluyor.