EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Romanya ile Hollanda kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Romanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Romanya ile Hollanda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Romanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMANYA - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Romanya - Hollanda maçı 2 Temmuz Salı günü saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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