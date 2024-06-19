EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Slovenya ve Sırbistan kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Slovenya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Slovenya - Sırbistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Slovenya ile Sırbistan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Slovenya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SLOVENYA - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slovenya - Sırbistan maçı 20 Haziran Perşembe günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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