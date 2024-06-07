İsveç - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

EURO 2024 öncesinde hazırlık maçları sürüyor. İsveç ve Sırbistan kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, İsveç - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İsveç - Sırbistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. İsveç ile Sırbistan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsveç - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSVEÇ - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsveç - Sırbistan maçı 8 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.