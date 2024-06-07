Danimarka - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

EURO 2024 öncesinde hazırlık maçları sürüyor. Danimarka ve Norveç kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Danimarka - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Danimarka - Norveç maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Danimarka ile Norveç kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Danimarka - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DANİMARKA - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Danimarka - Norveç maçı 8 Haziran Cumartesi günü saat 20:30'da oynanacak. Müsabaka S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.