Belçika - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

EURO 2024 öncesinde hazırlık maçları sürüyor. Belçika ve Lüksemburg kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Belçika - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Belçika - Lüksemburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Belçika ile Lüksemburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Belçika - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BELÇİKA - LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Belçika - Lüksemburg maçı 8 Haziran Cumartesi günü saat 21:00'de oynanacak. Müsabaka S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.