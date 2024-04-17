UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. West Ham United sahasında Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, West Ham United - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

West Ham United - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. West Ham United ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, West Ham United - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WEST HAM UNİTED - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

West Ham United - Bayer Leverkusen maçı 18 Nisan Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.