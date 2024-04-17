PAOK - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. PAOK ile Club Brugge karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PAOK - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. PAOK ile Club Brugge karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; PAOK - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
PAOK - CLUB BRUGGEMAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
PAOK - Club Brugge maçı 18 Nisan Perşembe günü TSİ 22:00'de EXXEN'de canlı yayınlanacak.