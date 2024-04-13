İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Athletic Bilbao sahasında Villarreal'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Athletic Bilbao - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Athletic Bilbao - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Athletic Bilbao ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETIC BILBAO - VıLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Villarreal maçı 14 Nisan Pazar günü saat 19:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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