2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını sürdüren Ümit Milli Futbol Takımı'mız, Gürcistan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ümit Milli Takım maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye U21 - Gürcistan U21 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası öncesinde Ümit Milli Futbol Takımı'mız, Gürcistan ile hazırlık maçına çıkacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Ümit Milli Takım maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE U21 - GÜRCİSTAN U21 MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye U21 - Gürcistan U21 maçı 22 Mart Cuma günü saat 20:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.