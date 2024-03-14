Al Ahli Jeddah - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Ligi 24. hafta maçında Al Ahli Jeddah sahasında Al Nassr ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Ahli Jeddah - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Ahli Jeddah - Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'inde heyecan sürüyor. Al Ahli Jeddah ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Ahli Jeddah - Al Nassr ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL AHLI JEDDAH - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Ahli Jeddah - Al Nassr maçı 15 Mart Cuma günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TV 8,5'ta naklen canlı yayınlanacak.