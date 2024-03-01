Luton Town - Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Luton Town sahasında Aston Villa'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Luton Town - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Luton Town ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Luton Town - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LUTON TOWN - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Luton Town - Aston Villa maçı 2 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.