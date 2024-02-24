İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Las Palmas sahasında Osasuna'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Las Palmas - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Las Palmas - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Las Palmas ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Las Palmas - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAS PALMAS - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Las Palmas - Osasuna maçı 25 Şubat Pazar günü saat 20:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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