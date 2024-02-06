Saarbrücken - Brussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Kupası

Almanya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Saarbrücken sahasında Brussia Mönchengladbach'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Saarbrücken - Brussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Saarbrücken - Brussia Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Saarbrücken ile Brussia Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Saarbrücken - Brussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAARBRÜCKEN - BRUSSIA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Saarbrücken - Brussia Mönchengladbach maçı 7 Şubat Çarşamba günü saat 22:45'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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