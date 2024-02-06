PSG - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Kupası

PSG - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Kupası

Fransa Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda PSG sahasında Brest'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, PSG - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2024- 16:01 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024- 16:01