Nijerya - Güney Afrika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Nijerya ve Güney Afrika kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Nijerya - Güney Afrika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Nijerya ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Nijerya - Güney Afrika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NİJERYA - GÜNEY AFRİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nijerya - Güney Afrika maçı 7 Şubat Çarşamba günü saat 20:00'te TV 8,5 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

Nijerya - Güney Afrika MAÇI CANLI İZLE