Lyon - Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın
Fransa Kupası heyecanı devam ediyor. Lyon ile Lille, son 16 turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Lyon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
LYON - LİLLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Lyon - Lille maçı 7 Şubat Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
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