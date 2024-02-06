Lyon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Kupası

Fransa Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Lyon sahasında Lille'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Lyon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lyon - Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın

Fransa Kupası heyecanı devam ediyor. Lyon ile Lille, son 16 turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Lyon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LYON - LİLLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lyon - Lille maçı 7 Şubat Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...