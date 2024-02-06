Aston Villa - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FA Cup

İngiltere FA Cup'da heyecan devam ediyor. Aston Villa sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Aston Villa - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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FA Cup'ta heyecan sürüyor. Aston Villa ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASTON VİLLA - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aston Villa - Chelsea maçı 7 Ocak Pazar günü saat 23:00'te Tivibu Spor 4'de canlı yayınlanacak.

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