İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Villarreal sahasında Cadiz'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Villarreal - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Villarreal ile Cadiz karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VILLARREAL - CADIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Cadiz maçı 4 Şubat Pazar günü saat 16:00'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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