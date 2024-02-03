İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Betis sahasında Getafe'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Betis - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Betis - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Betis ile Getafe karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETİS - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Getafe maçı 4 Şubat Pazar günü saat 20:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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