İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Almeria sahasında Alaves'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Almeria - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almeria - Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Almeria ile Alaves karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almeria - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMERIA - ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almeria - Alaves maçı 26 Ocak Cuma günü saat 23.00'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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