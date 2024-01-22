Chelsea - Middlesbrough maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Lig Kupası

İngiltere Carabao Cup'da heyecan devam ediyor. Chelsea sahasında Middlesbrough'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Chelsea - Middlesbrough maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Carabao Cup'ta heyecan sürüyor. Chelsea ile Middlesbrough karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - Middlesbrough maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - MIDDLESBROUGH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Middlesbrough maçı 23 Ocak Salı günü saat 23:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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