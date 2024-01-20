Sheffield United - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Sheffield United sahasında West Ham United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sheffield United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Sheffield United ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sheffield United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SHEFFİELD UNITED - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sheffield United - West Ham United maçı 21 Ocak Pazar günü saat 17:00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.