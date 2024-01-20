İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Madrid sahasında Almeria'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Madrid - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Madrid - Almeria maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Almeria karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - ALMERIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Almeria maçı 21 Ocak Pazar günü saat 18:15'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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