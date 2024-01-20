Yunanistan Ligi'nde heyecan devam ediyor. Panathinaikos sahasında Asteras'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Panathinaikos - Asteras maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Panathinaikos - Asteras maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yunanistan Ligi'nde heyecan devam ediyor. Panathinaikos ile Asteras kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Asteras maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PANATHINAIKOS - ASTERAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panathinaikos - Asteras maçı 21 Ocak Pazar günü saat 20:30'da oynanacak. Müsabaka TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

PANATHINAIKOS - ASTERAS MAÇI CANLI İZLE