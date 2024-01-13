Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Metz sahasında Toulouse'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Metz - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Metz ile Toulouse kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Metz - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

METZ - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Metz - Toulouse maçı 14 Ocak Pazar günü saat 17:00'de BeIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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