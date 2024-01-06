Arandina - Real Madrid CANLI İZLE | Arda Güler forma giyecek mi?

İspanya Kral Kupası'nda heyecan sürüyor. Son 32 turunda Arandina ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Milli yıldızımız Arda Güler'in Real Madrid'de ilk resmi maçına çıkması bekleniyor. Mücadelenin yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arandina - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.01.2024- 13:52 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024- 13:52