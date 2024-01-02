Terim'in mesaisi başlıyor!
Yılın futbolcusu Min-Jae oldu!
Vişneli Ayva tatlısı yapılışı, malzemeleri.. İşte lezzetli ve pratik vişneli ayva tatlısı tarifi
Canlı Döviz ve Altın Kuru takibi 💲
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Krunic transferdeki sorun belli oldu! Krunic transferdeki sorun belli oldu! 11:58
Ghezzal takımdan ayrılacak mı? Ghezzal takımdan ayrılacak mı? 10:31
Fırtına'dan ses getiren hamle! Fırtına'dan ses getiren hamle! 10:20
Galatasaray'a çilek geliyor! Galatasaray'a çilek geliyor! 09:48
G.Saray'a şok! İhtar çekilecek G.Saray'a şok! İhtar çekilecek 00:48
G.Saray'a şok! İhtar çekilecek G.Saray'a şok! İhtar çekilecek 00:47
Daha Eski
İngiliz ekibi onun için geliyor! İngiliz ekibi onun için geliyor! 23:20
Roma'nın gözü G.Saray'ın yıldızında! Roma'nın gözü G.Saray'ın yıldızında! 23:17
F.Bahçe'den Savic hamlesi! F.Bahçe'den Savic hamlesi! 23:04
G.Saray'da sol beke gençlik aşısı! G.Saray'da sol beke gençlik aşısı! 22:55
Beşiktaş B planını belirledi! Beşiktaş B planını belirledi! 22:52
Crespo'ya Panzerler talip oldu! Crespo'ya Panzerler talip oldu! 22:43
SON DAKİKA