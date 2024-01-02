PSG - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Süper Kupa Finali

Fransa Süper Kupa Finali'nde heyecan dorukta. PSG ve Toulouse final maçında kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, PSG - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Süper Kupa final maçı heyecanla bekleniyor. PSG ile Toulouse kritik finalde karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Toulouse maçı 3 Ocak Çarşamba günü saat 22:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.