Atalanta - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Kupası

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Atalanta sahasında Sassuolo'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Atalanta - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Atalanta ile Sassuolo kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta - Sassuolo maçı 3 Ocak Salı günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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Atalanta - Sassuolo MAÇI CANLI İZLE