Portekiz Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Urawa Reds sahasında Manchester City'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Urawa Reds - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Dünya Kulüpler Kupası'nda heyecan devam ediyor. Urawa Reds ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Urawa Reds - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

URAWA REDS - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Urawa Reds - Manchester City maçı 19 Aralık günü saat 21:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.