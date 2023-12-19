Stuttgart - Augsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Stuttgart ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stuttgart - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
STUTTGART - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Stuttgart - Augsburg maçı 20 Aralık Salı günü saat 22:30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.
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