Liverpool - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Lig Kupası

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Liverpool sahasında West Ham United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Liverpool - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Liverpool ile West Ham United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - West Ham United maçı 20 Aralık Çarşamba günü saat 23:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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