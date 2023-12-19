Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 16. haftada Dortmund sahasında Mainz 05'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Dortmund - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Dortmund - Mainz 05 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Dortmund ile Mainz 05 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - MAİNZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - Mainz 05 maçı 19 Aralık Salı günü saat 22:30'da beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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