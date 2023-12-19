Urawa Reds - Manchester City maçı ne zaman?
Hoffenheim - Darmstadt 98 maçı ne zaman?
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
Çılgın Sayısal Loto sonuçları (18 Aralık)
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
"Turu geçmek kolay olmayacak!" "Turu geçmek kolay olmayacak!" 09:19
Metin Öztürk'ten Avrupa Ligi sözleri! Metin Öztürk'ten Avrupa Ligi sözleri! 09:11
F.Bahçe'den transferde ters köşe! F.Bahçe'den transferde ters köşe! 23:49
Yılın Sporcusu Icardi seçildi! Yılın Sporcusu Icardi seçildi! 23:28
Transferde tarihi takas! Tete gidiyor yerine ise... Transferde tarihi takas! Tete gidiyor yerine ise... 23:28
Transferde Fırtına esecek! İşte o yıldız Transferde Fırtına esecek! İşte o yıldız 23:28
Daha Eski
G.Saray'a kötü haber! Transfere vize çıkmadı G.Saray'a kötü haber! Transfere vize çıkmadı 23:27
Djiku'dan flaş G.Saray itirafı! Djiku'dan flaş G.Saray itirafı! 23:27
G.Saray transfer'de İtalyanlara rakip oldu! G.Saray transfer'de İtalyanlara rakip oldu! 23:27
Chelsea G.Saray'ın yıldızına göz dikti Chelsea G.Saray'ın yıldızına göz dikti 23:27
3 kulüp onun için kıyasıya yarışa girdi 3 kulüp onun için kıyasıya yarışa girdi 23:27
Priske Galatasaray eşleşmesi hakkında konuştu! Priske Galatasaray eşleşmesi hakkında konuştu! 23:27
SON DAKİKA